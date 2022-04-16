Londra merkezli Türk finteki Ozan SuperApp’ın CEO’su Ömer Suner ile konuştuk

16 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Teknik üstünlüklere karşın, küresel ölçekte yeterli ilgiyi göremeyen Türk finteklerinin makûs talihini kırmak için yola çıkan Ozan SuperApp’ın CEO’su Ömer Suner, yaşadıkları süreci ve hedeflerini paylaştı.

Türkiye, fintek sektöründe oldukça başarılı bir ülke. Küresel oyuncularla karşılaştırırsak fintek sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk bankacılık sistemi dünyanın en gelişmiş, en teknolojik sistemlerinden biri. Bana sorarsanız, biz dünyada bankacılık teknolojilerinde 1 numarayız. Mobil ve online teknoloji üretiminde birbirinden değerli bankalarımız, global anlamda çok başarılı işler üretiyorlar.

YURTDIŞI ÖNCELİK

Türk fintekler çok önemli işler ortaya koysa da küresel örneklerle karşılaştırdığımızda arzulanan yatırımı henüz göremiyor. Bunun nedeni nedir?

Temel neden, burnumuzu Türkiye’nin dışına çıkarmamamız. Buna bankalar da dahil bu arada. Bankalarımız ne yazık ki ellerinde maddi ve teknik imkânlar varken yurtdışına çıkmıyorlar. Bu da yatırım dünyasında ihtiyaç olan büyük ölçek ekonomisini oluşturamamamıza ve yatırımların, az ya da geç gelmesine neden oluyor. Bizim amacımız biraz bu döngüyü de kırmak. Biz zaten global bir fintekiz ve merkezimiz Londra’da. İngiltere’de her türlü faaliyet lisansımız da bulunuyor. Ar-Ge merkezimiz ve çalışanlarımızın büyük bölümü Türkiye’de. Bunun sebebi ise Türkiye’de zaten global sektörün en iyi çalışanları mevcut.

Ozan olarak biraz daha alışılmamış kitle üzerinden ilerliyorsunuz. Hedefiniz daha çok oyuncular. Oyuncuları hedeflemenizdeki amaç neydi?

Türkiye ve dünyadaki oyun oynayan tüm insanları hedefliyoruz. Sadece Türkiye’de 43 milyon oyun oynayan insan var ki dünya ülkelerinde de benzer oranda oyuncu var. Bu hedefteki temel amacımız ise bu kitlenin, dünyanın neresine giderseniz gidin davranış motivasyonlarının aynı olması. Buradan hareketle, oyuncuların hem oyun dünyasında hem de online dünyada ihtiyaç duydukları yemek, seyahat, e-ticaret, sinema bileti gibi akla gelebilecek her şeyi Ozan SuperApp üzerinden sunmayı hedefliyoruz. Şu anda para transferi, nakit akışı gibi pek çok hizmeti de uygulama üzerinden vermeye başladık ve ek hizmetleri artırarak devam ettireceğiz.

EKİBİMİZ YILDIZ DOLU

Önümüzdeki dönemde yatırım turu beklentiniz var mı?

Bir yatırım turu yapma olasılığımız var çünkü işlerimiz tahmin ettiğimizden çok çok daha hızlı büyüdü. Bu hızlı büyüme de yapmak istediğimiz işlerin ve açılmak istediğimiz ülkelerin takvimini öne çekmemize neden oldu. Özellikle yeni ülkelerdeki açılma ve büyüme sürecini yönetmek için yatırım alabiliriz.

Bundan sonraki hedefleriniz ne olacak ve süreciniz nasıl devam edecek?

Geliştirdiğimiz ürünün tüm dünyada bir numara olacağına inanmamızın en önemli ispatı, Türkiye gibi yoğun rekabet ortamında dahi kısa sürede kabul görmüş olmasıydı. Bu kabulü aldık ve şimdi hedefimiz İngiltere ve AB’de büyümek ve hemen ardından Kuzey Amerika’daki oyuncu kitlesiyle buluşmak. Ayrıca dünya üzerinde kurulabilecek en iyi ekiplerden birini kurduk. Her biri birbirinden önemli yıldız. Dünyadaki tüm finteklerde genelde bir iki yıldız olur ve bu yıldızlar genelde kurucular olur. Bizim ekibimizin en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tamamı birbirinden değerli yıldızlardan oluşuyor. Ekibimizle çok gurur duyuyorum ve tüm ekibime çok güveniyorum. Ömer Suner

10 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ

Ozan’daki gelişme sürecinden ve güncel verilerinizden bahsedebilir misiniz?

Aslında oldukça genç bir şirketiz. Az zamanda önemli işlere imza attık. Nisan 2019’da kurulduk ve Eylül 2019’da BDDK’den lisansımızı aldık. Şubat 2021’de Ozan SuperApp’ı, Mart 2021’de ise Ozan Business’ı lanse ettik. 2021 yılında sırasıyla Visa, UnionPay International, MasterCard, BKM ve Troy üyesi olduk. İlk ticari faaliyet yılında 3.7 milyar TL işlem hacmini aştık ve nisan sonu itibarıyla geçen seneki rakamı geçecek gibi görünüyoruz. 2022 yılı sonu hedefimiz ise 10 milyar TL’yi aşmak. Ozan SuperApp’ın 2022 yılı sonunda 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmasını hedefliyoruz.

E-TİCARET ŞİRKETLERİNE ALTYAPI İLE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

İşletmelerin ihtiyacı olan ödeme süreçlerinin tek noktadan yönetilmesini sağlayan PayTR, dünyanın en büyük e-ticaret altyapı site sağlayıcılarından Shopify ile entegrasyonunu tamamladı. Shopify e-ticaret altyapısı kullanan e-ticaret sitesi müşterileri, PayTR altyapısının ödeme kanalları üzerinden ödeme yapabilecek. PayTR ile çalışan Shopify altyapısı kullanan sanal mağazalar, ödeme adımına gelen müşterilerine, diledikleri bankanın kredi kartıyla tek çekim veya taksitle ödeme yapma imkânı sunuyor. Bunun yanında Shopify kullanıcıları için, banka kartları, ön ödemeli kartlar, alternatif ödeme kanalları ve PayTR’nin kart saklama ürünü de müşterilerine sundukları ödeme çözümleri arasında yer alıyor.

YURTDIŞI TRANSFERE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla öne çıkan Fibabanka, dünyadaki en iyi uluslararası para transferi çözümlerinden birini sunan ve yöneten global teknoloji şirketi Wise ile işbirliği yaptı. Böylece Wise ile yurtdışı para transferi işlemleri Türkiye’de ilk defa bir banka uygulaması içerisine taşındı. Bu işbirliği ile artık Fibabanka müşterileri, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden uluslararası para transferi işlemlerini hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Türk Lirası hesaplarından işlem başlatarak yurtdışında 70’ten fazla ülkeye yerel para biriminde transfer yapabilecek.

SENETLER EFT İLE ÖDENEBİLECEK

Senet ödemelerini bankaya gitmeden, nakit taşımaya gerek olmadan, istenilen zamanda yapma olanağı veren Semosis, kullanıcılarına senetlerini EFT ve havale ile ödeme fırsatı sunmaya başladı. Semosis Satış ve Büyüme Yöneticisi Vahdettin Çılgın, “Senetlerin, herhangi bir banka şubesine gitmeden, nakit taşıma riski olmadan, tahsilatının web sitesi, akıllı telefon uygulamaları ve mobil hizmet sağlayıcı operatörler üzerinden kolay ve zahmetsizce yapılmasının yolunu açtık. Ayrıca, Semosis’in ödeme seçeneklerine EFT ve havaleyi de ekleyerek sunduğumuz kolaylığı artırıyoruz ve farklı ihtiyaçları olan müşterilerimizin bu talebine yanıt vermiş oluyoruz” diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Fenerbahçe, ödeme sistemleri alanında hizmet veren Sipay ile Fenerbahçelilerin dijital cüzdan ve prepaid kart işlemlerini gerçekleştirmesi adına işbirliğine imza attı. Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak, “Yenilikleri kaçırmak ve inovasyon odaklı hizmetlerde günümüzün çözüm odaklı ihtiyaçlarından geri kalmak istemeyen markalarla çalışmak bizi oldukça motive ediyor” diye konuştu.