MacBook Air için dikkat çeken iddia: Adı mı değişiyor?
Teknoloji devi Apple'ın 2023 yılında 15 inç MacBook Air piyasaya süreceği söylentisinin ardından cihazla ilgili tuhaf bir iddia ortaya çıktı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın MacBook Air için isim değişikliğine gidebileceğini iddia etti.
Apple’ın MacBook Air ve MacBook Pro serisini birbirinden ayıran en önemli farklardan bir tanesi ekran. Şu anda satışta olan MacBook Air’in sadece 13.3 inç ekranı bulunurken, Pro’da ise boyutlar 16 inçe kadar çıkabiliyor. Bu da 13 inçten hoşlanmayanları ister istemez fazla para ödeyerek Pro almaya zorluyor.
Apple’ın cihazları hakkındaki raporlarıyla tanınan Display Supply Chain Consultants (DSCC) bu hafta, şirketin 15 inç ekrana sahip MacBook Air modeli üzerinde çalıştığını söyledi. DSCC dizüstü bilgisayarın 2023’te piyasaya çıkacağını belirtirken, aynı cihazla alakalı bir başka iddia da Ming-Chi Kuo’dan geldi.
CİHAZ ADI BU KEZ 'MACBOOK AIR' OLMAYABİLİR
ShiftDelete'in haberine göre; ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2023’te piyasaya süreceği 15 inç dizüstü bilgisayarla alakalı tahminlerini paylaştı. Bir aksilik yaşanmadığı takdirde cihazın 2023’ün dördüncü çeyreğinde seri üretime geçeceğini belirten Ming-Chi Kuo, bilgisayarın mevcut MacBook Air ile aynı 30W güç adaptörü kullanacağını söyledi.
Kuo ayrıca, DSCC’nin raporunda bahsedilen 15 inç MacBook Air’in 2023’te geleceği bilgisinin aksine, cihazın “Air” takısıyla çıkmayabileceğini belirtti. Bu iddia akıllara MacBook Pro ihtimalini getirse de, Ming-Chi Kuo böyle bir şey söylemiyor. Bu da “yeni bir MacBook modeli mi gelecek?” sorusunu beraberinde getiriyor.
Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022
1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.
2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.
3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1
Öte yandan 9to5Mac’in elde ettiği duyumlara göre Apple, bu yıl tanıtılması beklenen M2 çipli MacBook Pro modelinden de “Pro” takısını çıkarabilir. Tüm bu iddialar göz önünde bulundurulduğunda, MacBook serisinin büyük değişikliklere gebe olduğu anlaşılıyor.
Apple, geçmişte bazı dizüstü bilgisayarında sadece “MacBook” adını kullanmıştı. Ancak bu stratejisine son verdi ve herhangi bir takı olmadan satışa sunulan son MacBook, 2019 yılında üretimi durdurulan 12 inç modeliydi.
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