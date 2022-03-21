Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında kesinti
ABD'li teknoloji devi Apple'ın servislerine bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici erişim sorunu yaşandı.
App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.
Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.
KESİNTİ BİLGİSİ
ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.
Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.
İlgili Haberler
- Eski Apple çalışanı 5 farklı suçtan yargılanıyor
- Apple merkezini karıştıran 'zarf': Çalışanlar tahliye edildi
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike! Tedarik sorunları yaşanabilir
Video Haberler
- Polis, 16 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
- Hastanede darbedilen güvenlik görevlisi konuştu
- Minibüse çarptıkları otomobili bırakıp gittiler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesi destek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncudan kötü haber... Kadrodan çıkarıldı!
- 'Beni öldürüyorlar' demişti, gerçek başka çıktı
- 'Türkiye'yi elemek zor olacak'
- Boğaziçili öğrencilerin davasında usulsüzlükler zinciri
- Rusya, AVM'yi neden vurduğunu açıkladı
- Önce fırtına sonra kar geliyor
- Savunma yetmez!
- Yarkadaş ile Ukraynalı gazeteci arasında sert tartışma
- 'Önce Portekiz'i yenelim'
- Belediye başkanına silahlı saldırı