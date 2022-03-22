Apple'dan 'pili çabuk biten' iPhone modelleri için önemli açıklama

22 Mart 2022 Salı, 16:21

Apple, geçen hafta maske ile Face ID açılmasına imkan veren iOS 15.4 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu.

Aynı zamanda bir dizi yeni emoji, iPhone 13 Pro veya Pro Max için üçüncü taraf uygulamalara 120 Hz ProMotion desteği ve Evrensel Kontrol gibi birçok yenilikle kullanıcı karşısına çıkan güncelleme, aradan çok geçmeden tepkilerin odak noktası haline gelmeye başladı.

'PİL HIZLI BİTİYOR' ŞİKAYETİ

iOS 15.4 sürümünü yükleyen kullanıcılar, iPhone’larının pilinin daha hızlı bittiğini farketti. Aynı sorundan müzdarip başka kullanıcıların da olduğu ortaya çıkınca, tüm gözler Apple’dan konu ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi.

Bir süre önce iPhone pil ömrünü olumsuz etkileyen bu sorunla ilgili şirketten önemli bir açıklama geldi.

ShiftDelete'in haberine göre; iOS 15.4 ile pil ömrü olumsuz etkilenen modellerin başında iPhone 13 Pro ve Pro Max geliyor. Bazı kullanıcılara göre pilde birkaç saatlik aktif kullanımda bile gün sonunda yüzde 80’e varan azalma yaşanıyor. Tüm bu şikayetlerin ortak noktası ise güncelleme sonrası pilin hızla tükenerek kullanıcı deneyimini düşürmesi.

KULLANICININ PAYLAŞIMINA YANIT VERİLDİ

Çok geçmeden sosyal medyaya taşınan bu konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Apple Destek Twitter hesabından aynı sorundan müzdarip bir kullanıcının paylaşımına cevap geldi. Yayınlanan güncellemelerin ardından 48 saatlik süreçte uygulamaların ve özelliklerin optimizasyon sürecine girdiği ve pilin bu nedenle normalden daha hızlı tükendiği ifade edildi.

Apple Destek, ilgili kullanıcıya aynı sorunun 48 saatlik sürenin dolmasının ardından devam etmesi halinde kendileriyle DM üzerinden iletişime geçmesi tavsiyesinde bulundu. Bu noktada sorunla ilgili daha ayrıntılı bir şekilde yardımcı olabileceklerine vurgu yapıldı.