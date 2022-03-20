Porsche ve Apple yeni projeler için görüşmelere başladı

20 Mart 2022 Pazar, 00:00

Son olarak Pixar ile ortak bir tasarıma imza atarak ‘Arabalar’ filmindeki Sally karakterini gerçeğe dönüştürecek olan Porsche, yeni anlaşmalar ve projelerle tekrar gündeme geldi.

WebTekno'da yer alan habere göre; Porsche’un yöneticilerinin, Apple’ı ve bazı teknoloji şirketlerini daha ziyaret ederek yeni projeler için görüştüğü iddia edildi.

'PORSCHE VE APPLE' İŞBİRLİĞİ

Porsche’un yıllık sonuçlararıyla ilgili geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferansta CEO’su Oliver Blume’un yaptığı açıklamalar, yeni projelerle ilgili Apple ile anlaşmış olabilecekleri ihtimalini de güçlendirdi. Blume, yaptığı konuşmada “Zaten Apple CarPlay’imiz var, bunu genişleteceğiz” cümlesine yer verirken, gelecekteki projelerle ilgili konuşmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçen günlerde Apple’ın geliştirmekte olduğu Apple Car projesinde yaşadığı sıkıntılar gündeme gelmişti. Bu sebeple belki de Porsche ve Apple, Apple Car veya olası yeni projelerde işbirliği yaparak yeni bir otomobil veya yeni otomobil teknolojileri üzerinde yeniden birlikte çalışabilir.

'F1' AÇIKLAMASI

Bununla birlikte Blume, merak edilen başka bir konuyla ilgili de yeni açıklamalarda bulundu. Porsche ve Audi’nin F1’e katılıp katılmayacağı hala gizemini koruyan bir konu. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, her iki şirketinde şubat ayının sonuna kadar F1 konusunda bir karara varacağı düşünülüyordu.

Porsche CEO'su Oliver Blume'dan da beklenen açıklama geldi ancak hala durum belirsiz gibi görünüyor. Blume, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ancak girmeyi düşündüklerini söyledi.