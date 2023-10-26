Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:32

Apple, 2021'deki 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleriyle profesyonel kullanıcıları hedef alarak güçlü bir iş performansı sunuyor. MacBook Pro modellerinde ekran yenileme hızı değiştirilebiliyor. Peki MacBook Pro'da ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir?

MACBOOK PRO'DA EKRAN YENİLEME HIZI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

MacBook Pro modelleirnde ekran yenileme hızını özelleştirebilirsiniz. 60 Hertz, 59,94 Hertz, 50 Hertz, 48 Hertz ve 47,95 Hertz gibi farklı hızları seçebilirsiniz. Bu seçenekler, ekranınızın video içeriğiyle uyumlu olmasını sağlar.

İşte bu ayarları nasıl değiştireceğinize dair adımlar:

Apple menüsüne tıklayın ve "Sistem Tercihleri..." seçeneğini seçin. Tercihler penceresinde "Ekranlar" simgesine tıklayın. "Görüntü Ayarları..." düğmesine tıklayın. Eğer harici bir monitör kullanıyorsanız, sol taraftaki sütundan MacBook Pro'nuzun yerleşik Liquid Retina XDR ekranını seçin. "Yenileme Hızı:" seçeneğinin yanındaki açılır menüye tıklayın ve istediğiniz yenileme hızını seçin. Eğer sadece performansa odaklanıyorsanız, "ProMotion" (değişken 120Hz) seçeneğini tercih edebilirsiniz.



