Apple'ın etkinliğinin tarihi belli oldu! Yeni Mac'ler geliyor

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:35

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:35

Apple'ın yeni etkinliği duyuruldu. Cadılar Bayramı kapsamında 'korkutucu hızlı' şeklinde lanse edilen etkinlik mottosu, karanlık bir arka plan ve Apple logosundan oluşuyor. Açıkladığı kadarıyla 30 Ekim'de olacak etkinlikte yeni nesil Mac'ler tanıtılacak. Burada daha önce yapılan tahminlere göre iMac'ler ve MacBook Pro'lar tanıtılacak.

APPLE'IN YENİ ETKİNLİĞİNDE TANITILMASI BEKLENEN CİHAZLAR

Gazeteci Mark Gurman'ın yaptığı tahminde Apple bu etkinlikte 24 inç iMac tanıtacak ve bunun yanında M3 işlemcili MacBook Pro'lar da gelecek.

Tahminlere göre; M3, M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra olmak üzere farklı çip seçeneklerine sahip cihazlar olacak. M3'lü MacBook'lar ise 13 inç, 15 inç MacBook Air'lar ve bunun yanında Mac mini.

M3 Pro'lar ise 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve Mac mini olacak.

M3 Max, 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve Mac Studio.

M3 Ultra ise Mac Studio ve Mac Pro olacak deniyor.