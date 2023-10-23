Mac'de Touch Bar ekran görüntüsü nasıl alınır?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:43

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:43

Mac kullanıcıları, standart ekran görüntülerini almanın yolunu biliyor, ancak MacBook Pro sahiplerinin bazı modellerde Touch Bar ekran görüntülerini nasıl alacaklarını bilmeleri gerekebilir. Touch Bar'ın ekran görüntüsünü almanın birkaç nedeni olabilir. Örneğin, Touch Bar'ı özelleştirerek belirli işlevler eklediniz ve bu düzeni başka bir Mac'te kullanmak istiyorsunuz veya paylaşmak istiyorsunuz. Ayrıca, bir Touch Bar oyunu oynuyorsanız ve oyunun ekran görüntüsünü almak istiyorsanız da bu rehber size yardımcı olacaktır.

Touch Bar ekran görüntüsü alma işlemi, standart ekran görüntüsü alma kısayollarıyla benzerdir. Öncelikle, Touch Bar'ın mevcut durumunu yakalamak için klavyede Command-Shift-6 tuşlarına basmanız gerekecek. Bu işlem sonucunda, Touch Bar'ın ekran görüntüsü masaüstünüze kaydedilecektir.

Touch Bar'ın ekran görüntüsü, oldukça ince ve geniş görünebilir, ancak bu, Touch Bar'ın çözünürlüğünün 2170x60 piksel olmasından kaynaklanır. Eğer isterseniz, bu ekran görüntülerini kırpmanıza olanak tanıyan Önizleme uygulamasının görüntü düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz.

Artık MacBook Pro'nuzun Touch Bar'ının ekran görüntülerini kolayca yakalayabilirsiniz. Bu işlem, özelleştirdiğiniz işlevleri kaydetmek veya oyun deneyiminizi paylaşmak için oldukça kullanışlı olabilir.