Mac'lerde başlangıç sesi nasıl değiştirilir?

Apple'ın dizüstü bilgisayarları Mac'lerde varsayılan bir başlangıç sesi bulunmaktadır. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman bu sesi değiştirebiliyor. Peki Mac'lerde başlangıç sesi nasıl değiştirilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:06
Mac'lerde başlangıç sesi nasıl değiştirilir?
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Apple'ın yeni Mac'lerinde klasik başlangıç zilini etkinleştirmek oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

MAC'LERDE BAŞLANGIÇ SESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Klasik Başlangıç Zilini Etkinleştirme:

  1. Terminal uygulamasını açın. Bunun için Uygulamalar klasöründeki Yardımcı Programlar'ı kullanabilir veya Spotlight'ı başlatmak için Command + Space tuşlarına basabilirsiniz.

  2. Aşağıdaki komutu Terminal'e yazın ve Return (Enter) tuşuna basın:

    sudo nvram StartupMute=%00

  3. İhtiyaç duyulduğunda yönetici parolanızı girin. Bu, Mac'inizde oturum açmak için kullandığınız parolanın aynısıdır.

  4. Mac'inizi yeniden başlatın. Eğer her şey doğru yapıldıysa, muhteşem F# akorunun odanızı doldurduğunu ve ardından ekranda beyaz Apple logosunu göreceksiniz.

Klasik Başlangıç Zilini Devre Dışı Bırakma:

  1. Terminal uygulamasını açın.

  2. Aşağıdaki komutu Terminal'e yazın ve Return (Enter) tuşuna basın:

    sudo nvram StartupMute=%01

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