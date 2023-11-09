Mac'lerde başlangıç sesi nasıl değiştirilir?
Apple'ın dizüstü bilgisayarları Mac'lerde varsayılan bir başlangıç sesi bulunmaktadır. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman bu sesi değiştirebiliyor. Peki Mac'lerde başlangıç sesi nasıl değiştirilir?
Apple'ın yeni Mac'lerinde klasik başlangıç zilini etkinleştirmek oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
MAC'LERDE BAŞLANGIÇ SESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Klasik Başlangıç Zilini Etkinleştirme:
Terminal uygulamasını açın. Bunun için Uygulamalar klasöründeki Yardımcı Programlar'ı kullanabilir veya Spotlight'ı başlatmak için Command + Space tuşlarına basabilirsiniz.
Aşağıdaki komutu Terminal'e yazın ve Return (Enter) tuşuna basın:sudo nvram StartupMute=%00
İhtiyaç duyulduğunda yönetici parolanızı girin. Bu, Mac'inizde oturum açmak için kullandığınız parolanın aynısıdır.
Mac'inizi yeniden başlatın. Eğer her şey doğru yapıldıysa, muhteşem F# akorunun odanızı doldurduğunu ve ardından ekranda beyaz Apple logosunu göreceksiniz.
Klasik Başlangıç Zilini Devre Dışı Bırakma:
Terminal uygulamasını açın.
Aşağıdaki komutu Terminal'e yazın ve Return (Enter) tuşuna basın:sudo nvram StartupMute=%01
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