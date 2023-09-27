Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:17

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:17

Apple, MacOS Sonoma güncellemesi ile birlikte Mac kullanıcılarına özel bir Oyun Modu özelliği sunuyor. Bu özellik, Mac'lerde oyun performansını artırmayı amaçlıyor.

Oyun Modu, oyun oynarken CPU ve GPU performansına öncelik vererek daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, arka planda çalışan görevlerin performansa etkisini azaltarak oyunlara daha fazla kaynak ayırıyor. Bununla birlikte, Oyun Modu sadece Apple Silicon tabanlı Mac'lerde kullanılabilir.

Peki MacOS Sonama'da Oyun Modu nasıl aktif edilir? MacOS Sonama'da Oyun Modu nasıl kapatılır?

MACOS SONAMA'DA OYUN MODU NASIL AKTİF EDİLİR?

Oyun Modu'nu etkinleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

İmleci oyun penceresinin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine getirin. Açılan menüden "Tam Ekrana Gir" seçeneğini seçin.

Bu işlemi yaptığınızda, oyun tam ekranda görüntülenir ve Oyun Modu otomatik olarak etkinleştirilir. Ayrıca, Bluetooth örnekleme hızını iki katına çıkararak kablosuz oyun kumandaları ve AirPods gibi aksesuarlardaki giriş ve ses gecikmesini azaltır.

MACOS SONAMA'DA OYUN MODU NASIL KAPATILIR?

Oyun Modu'nu kapatmak için ise şu adımları izleyebilirsiniz:

Oyununuzu tam ekrandan çıkartın. Menü çubuğundaki Oyun Modu menüsünden "Oyun Modunu Kapat" seçeneğini seçin.

Oyun Modu, oyun tam ekranda görüntülenmeyi bıraktığınızda veya siz kapatana kadar açık kalır. Bu özellik, Mac kullanıcılarının oyun deneyimini geliştirmelerine yardımcı olur.