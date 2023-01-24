macOS Ventura 13.2 kullanıma açıldı! İşte yenilikler

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:45

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:45

Apple'ın bir süredir beklenen güncellemesi yayınladı.

MacBook'larda güvenlik iyileştirmeleriyle sunulan macOS Ventura 13.2, kullanıcıların yaşadığı bazı sorunları da gidermeye geliyor.

Apple'ın bizzat yaptığı açıklamaya göre güvenlik açıkları bu güncelleme ile çözüldü. Genel olarak cihazların performansını iyileştirmeye odaklanan güncelleme, Freeform ve VoiceOver gibi hizmetlerin sorunlarını çözüyor.

Bütün kullanıcıları etkilemese de yeni güncelleme bazı kullanıcıların yaşadığı bataryanın hızlı bitmesine ve ekran titremesine neden olan sorunları da çözüyor.



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