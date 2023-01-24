macOS Ventura 13.2 kullanıma açıldı! İşte yenilikler
Güvenlik güncellemelerine odaklanan Apple, macOS Ventura 13.2'yi kullanıcıların kullanımına sundu.
Apple'ın bir süredir beklenen güncellemesi yayınladı.
MacBook'larda güvenlik iyileştirmeleriyle sunulan macOS Ventura 13.2, kullanıcıların yaşadığı bazı sorunları da gidermeye geliyor.
Apple'ın bizzat yaptığı açıklamaya göre güvenlik açıkları bu güncelleme ile çözüldü. Genel olarak cihazların performansını iyileştirmeye odaklanan güncelleme, Freeform ve VoiceOver gibi hizmetlerin sorunlarını çözüyor.
Bütün kullanıcıları etkilemese de yeni güncelleme bazı kullanıcıların yaşadığı bataryanın hızlı bitmesine ve ekran titremesine neden olan sorunları da çözüyor.
GÜNCELLEMENİN SUNDUĞU DİĞER YENİLİKLER
- Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların oturum açmak için fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanır.
- Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizimlerin, panoda görünmeyebileceği Freeform’daki sorunu düzeltir.
- Yazarken VoiceOver’ın sesli geri bildirim sunmayı durdurmasına neden olan sorunu düzeltir.
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