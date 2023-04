Apple, MacOS'dan Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı

MacOS işletim sistemindeki Virtual Scanner II içerisinde, 2017’den beri üretilen Bitcoin whitepaper’ın gizlendiği tespit edilmişti. MacOS Ventura 13.4 Beta 3 güncellemesiyle birlikte Bitcoin whitepaper’ı kaldırıldı.

Donanımhaber'in 9to5Mac'ten aktardığı gibi, konuyla ilgili olarak, “Bu, hem Bitcoin tanıtım belgesinin hem de dahili aracın asla normal kullanıcılar tarafından bulunamayacağına dair orijinal teorimizi hemen hemen doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Apple removes original Bitcoin whitepaper from the latest macOS Ventura beta https://t.co/YG1OlDJNZy by @filipeesposito