Apple, MacOS'dan Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:05

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:05

MacOS işletim sistemindeki Virtual Scanner II içerisinde, 2017’den beri üretilen Bitcoin whitepaper’ın gizlendiği tespit edilmişti. MacOS Ventura 13.4 Beta 3 güncellemesiyle birlikte Bitcoin whitepaper’ı kaldırıldı.

KISA SÜRE ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Donanımhaber'in 9to5Mac'ten aktardığı gibi, konuyla ilgili olarak, “Bu, hem Bitcoin tanıtım belgesinin hem de dahili aracın asla normal kullanıcılar tarafından bulunamayacağına dair orijinal teorimizi hemen hemen doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Apple removes original Bitcoin whitepaper from the latest macOS Ventura beta https://t.co/YG1OlDJNZy by @filipeesposito — 9to5Mac (@9to5mac) April 25, 2023

Apple, toplulukta dönen komplo teorilerinden hoşlanmamış olacak ki whitepaper’ı MacOS işletim sisteminin son sürümünden kaldırdı.

Bitcoin whitepaper’ının, Capture uygulamasının içindeki bir klasörde, PDF’ler ve resimler gibi rastgele görünen diğer dosyalarla birlikte yer aldığı tespit edilmişti.