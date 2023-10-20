Manş Denizi'nin altında çarpıcı keşif: 8 bin yıllık kayıp kent!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:23

Bilinmezlik, çağlar boyu insanlığın keşif tutkusunu körükleyen önemli fenomenlerden biri olmuştur.

Sınırlarını bilemediğimiz uzay gibi, sınırları belli olan denizler ve okyanuslar da keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle doludur.

Gizemli bulguların izini takip eden National Geographic ekibi, binlerce yıl önce kurulmuş "kayıp bir kenti" bulabilmek için Manş Denizi'nin derin sularına daldı.

Ekip, denizin dibinde, yaklaşık 8 bin yıllık eski bir uygarlığın kalıntılarına rastladı...

AĞAÇ KALINTILARI...

Bilim insanı Albert Lin önderliğindeki ekip, deniz arkeoloğu Garry Momber ile işbirliği içinde, Wight Adası açıklarında, dondurucu sularda tarihe geçecek bir keşfe imza attı.

Deneyimli bilim insanı Lin'e göre, denizin dibine ağaç kalıntılarına rastlamak bile başlıbaşına önemli bir olaydı.

LadBible'da yer alan habere göre, keşif ekibine mensup dalgıçlar, denizin dibinde ağaç kalıntılarının yanı sıra, "insan emeğinin ürünü olduğu düşünülen bir yapıya" da rastladı.

Sualtı kameralarından çekilen görüntülerde, iç içe geçmiş birkaç odun parçası görülüyor.

Albert ise bu odunların bir tür iskele olabileceğine inanıyor.

ESKİDEN BİR KARA PARÇASIYDI

İnanması zor olsa da bugünkü Manş denizinin dibi, 8 bin yıl önce üzerinde insanların yaşadığı bir kara parçası olarak biliniyor.

Tabii o zamanlar, deniz seviyesi şuankinin çok daha altındaydı ve bu yüzden Birleşik Krallık, Avrupa'ya bağlıydı...