Mark Zuckerberg, iş arkadaşları tarafından kendisine takılan lakabı açıkladı: 'İyi niyetle söylüyorlar...'

05 Nisan 2022 Salı, 00:00

Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, YouTuber Tim Ferris'le 24 Mart'ta yaptığı söyleşide, çalışırken aynı anda birçok şeyi dikkatlice takip edebildiğini söyleyerek, "Şirkette birlikte çalıştığım bazı kişiler, işyerindeki dikkatimi Sauron'un Gözü olarak adlandırıyor, bunu tabii olumlu anlamda söylüyorlar" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; çalışanlarının kendisine "Sauron'un Gözü" dediğini söyleyen Zuckerberg, "İş arkadaşlarım 'Gidip bir şey üzerinde çalışmak için bitmek bilmeyen bir enerjin var. Bunu herhangi bir ekibe yöneltsen onları yakardın' diyor" ifadelerini kullandı.

Sauron, Güney Afrika doğumlu Britanyalı yazar J.R.R Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisinde yer alan kötü karakterin adı. Seride Sauron, hayali Orta Dünya evreninde hüküm sürdüğü Mordor diyarındaki Karanlık Kule'nin üzerinde, her şeyi izleyen, kızıl ve kapaksız bir göz olarak tasvir ediliyor.

Sauron'un Gözü, fantastik serinin ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından yapılan beyazperde uyarlamalarında da dikkat çekici şekilde betimlenmişti.

'METAVERSE' PROJESİYLE GÜNDEMDE

Zuckerberg, son dönemde Metaverse projesiyle gündemden düşmüyor.

2 Şubat'ta şirketten yapılan açıklamaya göre Zuckerberg, Metaverse'ün geliştirilmesi için geçen yıl 10 milyar dolar harcamıştı. Ayrıca Metaverse çalışmalarıyla birlikte 2021'in 4. çeyreğindeki kârında yüzde 8'lik düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine bazı yatırımcılar ve hissedarlar, Zuckerberg'ün projesine tepki göstermişti.

Öte yandan Metaverse, cinsel taciz şikayetleri ve güvenlik yetersizliğiyle ilişkili eleştiri de almıştı.

Zuckerberg ise söyleşisinde Metaverse'ü geliştirmekte kararlı olduğunu yineleyerek "Bu noktada, eğer bizim nasıl bir şirket olduğumuzu ve ne yaptığımızı tamamen anlıyorlarsa, o zaman sınırları yeterince zorlamıyorum demektir" ifadelerini kullandı.