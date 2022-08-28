Mark Zuckerberg'ten tartışma yaratacak 'Instagram' açıklaması: 'Bence süper pozitif bir alan'

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:39

Facebook, Instagram ve Meta gibi sosyal medya devlerini bünyesinde bulunduran Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, geçen günlerde tartışmalı podcast sunucusu Joe Rogan’ın programına katıldı.

Yaklaşık üç saat süren röportajda sanal gerçeklik, içerik yöneticiliği, hükümet ve FBI gibi konular konuşuldu. Hatta Zuckerberg, programda ünlü ‘robotik’ yüz ifadesinin nedenini bile açıkladı.

WebTekno'nun haberine göre; ünlü milyarderin konuştuğu konulardan birisi de şirketine ait sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’dı. Zuckerberg’ün dev fotoğraf ve video platformu hakkındaki bu açıklamaları, son zamanlarda Instagram hakkında çıkan iddialar ile çelişir nitelikteydi.

INSTAGRAM’IN POZİTİF BİR ALAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Zuckerberg yaptığı açıklamalarda, “Ben Instagram’ın süper pozitif bir alan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak platformun olumlu etkilerinin olduğunu düşündüğünü aktardı.

38 yaşındaki milyarder ayrıca Instagram’da olumlu şeylerin özümsenebileceğini belirterek sözlerine şunları da ekledi:

“Instagram’dan aldığımız dönütlerin aşırı olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Orada zaman geçirmek oldukça kolay.”

CEO’nun bu açıklamaları geçen yıl ortaya çıkan şirket muhbiri Francis Haugen’in iddialarıyla çelişiyor. Haugen, Instagram’ın insanların bedenler ve yaşam tarzlarını karşılaştırmaktan ibaret olduğunu söylemiş, dev platformun genç kızlar başta olmak üzere insanların mental sağlığına zarar verdiğini aktarmıştı. İddialarıyla dünyayı çalkalayan muhbir, Zuckerberg’ün de istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

RAPORLAR NE DİYOR?

Wall Street Journal tarafından elde edilen 2020 tarihli şirket içi bir araştırma ise Haugen’in iddialarını desteklemişti. Bu araştırmada, platformdaki genç kızların yüzde 32’sinin bedenleri hakkında kötü hissettiğini ve Instagram’ın bunu daha da kötüleştiğini gösteren ifadeler yer almıştı.

Dahası, platformun ABD’deki genç kullanıcılarının yüzde 13’ünün, Birleşik Krallık’taki genç kullanıcıların ise yüzde 6’sının intihara eğilimli olduğu belgelerle ortaya çıkmıştı.

Haugen, geçen yıl konuyla ilgili Kongre’ye verdiği demeçte konunun sürekli göz ardı edildiğini de söylemişti. Kısacası veriler ve açıklamalar Instagram’ın pek de olumlu bir yer olmadığını gösterirken Zuckerberg buna katılmıyor.