280 milyon yıl hayatta kalmış olabilirler: Mars'ta yaşam üzerine yeni araştırma

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:28

Mars'ta yaşam olup olmadığı üzerine uzun yıllardır çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar ışığında Mars'taki yaşamı incelemek isteyen Northwestern Üniversitesinden Brian Hoffman ve ekibi, Mars'ta olası bir yaşam formu hakkında önemli çıkarımlarda bulundu.

Ekip yaptıkları bir dizi deneyden sonra Mars'ın hemen altında yaşamış olan mikroorganizmalara dair bazı sonuçlara ulaştılar. Mars benzeri koşullara sahip bir ortam hazırlayan ekip, bu bakterilerin 280 milyon yıla kadar hayatta kalabildiklerini keşfettiler.

Laboratuvar ortamında yapılan önceki deneylerde mikroorganizmaların Mars'taki yoğun radyosyondan sağ çıkıp çıkamayacağı test edilmişti. Bu deneylerin çoğu oda sıcaklığında gerçekleşmişti ve en uzun ömürlü olan bakterilerin iki milyon yıl kadar hayatta kalabilecekleri sonucuna ulaşılmıştı.

Bu deneyler Mars'taki koşulları tam sağlamadığı için nihai bir sonuç vermiyordu.

Yeni yapılan çalışmada ise farklı bir yol izlendi ve bu sefer radyasyona maruz bırakılmayan bakteriler ve mayalar direkt kurutuldu ve donduruldu. Sonuç ise beklenenden oldukça farklı oldu.

Çalışmanın başındaki isimlerden Hoffman, '' Her şeyi soğutup, sudan kurtardığımızda bu yaşam formlarının direncinde artış var'' diyor. Bu yöntem yiyeceklerdeki kurutup, dondurma yöntemine benziyor. Mars'ta eğer bir yaşam formu varsa ve kuruyup sonrasında donmuşsa beklenenden daha uzun süre yaşamış olabilirler.

Eğer ortaya atılan argüman doğruysa bakterilerin radyasyon gibi dış etmenlerden daha az zarar görmüş olabilecekleri ve bu sayede de kabaca 280 milyon yıla kadar yaşam sürelerinin uzamış olabileceklerini gösteriyor.

Dondurulmuş ve kurutulmuş bu bakteriler ısınıp suya maruz bırakılırlarsa uyku durumundan çıkarlar ve tekrar canlı hale geçebilirler. Hoffman'a göre bakterilerin canlanması için biraz suyun açığa çıkması ve meteor düşmesi gibi yüzeye dış müdahalenin gerçekleşmesi gerekiyor ve bu sayede 'bakteriler' tekrar canlı hale geçebilirler.

Yeni yapılan çalışma, Mars'ta yaşam olma ihtimalini sıfırdan biraz daha yukarıya taşımış olsa dahi 'kesin yaşam var' argümanı halen çok zayıf ve çalışmalar halen yetersiz.

Diğer bir yandan önceki tahminlere göre Mars yaklaşık 3 milyar yıl önce kurudu ve bu da yaşam olasılığını oldukça düşürdü. Çünkü şu anda herhangi bir yaşam olsa da kalıntılarına ulaşmak oldukça güç.