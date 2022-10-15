Mars'ta canlı olmamasının sebebi: Kendilerini yok etmeleri!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:23

Teoriye göre antik mikroplar, gezegende iklim krizine neden oldu ve gezegende gelişmiş yaşam oluşmasının önüne geçti.

Güneş Sistemi’nde yaşama elverişli olduğu düşünülen yapıların başında gelen Mars hakkında yeni bir teori ortaya atıldı. Bilim insanları, Nature dergisinde yayımladıkları makalelerinde Mars’taki antik mikrobiyal yaşamın iklim değişikliğine neden olduğunu öne sürdü.

Bilim insanları, bu teorilerini 3,7 milyar yıl önce Mars’ta yaşayan ve hidrojen tüketip metan üreten mikropları simüle eden bir model aracılığıyla üretti. Söz konusu zaman diliminde Mars’ın atmosferik koşulları, o günün Dünya’sı ile aynı idi.

Fakat Mars mikropları, Dünya’daki mikroplardan farklı bir yol izledi:

Dünya’daki antik mikrobiyal yaşam, bugünün canlıları için gerekli olan koşulları hazırlamakta büyük bir rol oynadı. Mikroplar, gelişmelerine yardımcı olacak bir ortam hazırladı. Fakat simülasyona göre Mars’taki mikroplarda ise durum daha farklıydı: Henüz yolun başında kendi sonlarını hazırladılar.

Webtekno'nun haberinde modele göre bu durumun nedeni, iki gezegenin gaz bileşimleri ve Güneş’e olan uzaklıklarından kaynaklanıyor. Güneş’e Dünya’dan daha uzak olan Mars, yaşam için uygun sıcaklıkların korunumunda karbondioksit ve hidrojen gibi ısı tutucu sera gazlarına bağımlıydı.

MARS O KADAR SOĞUK BİR HALE GELDİ Kİ GELİŞMİŞ YAŞAM FORMLARI OLUŞAMADI

Mars’taki antik mikroplar da güçlü bir sera gazı olan hidrojeni tüketiyor, metan üretiyordu. Dolayısıyla mikroplar, yavaş yavaş gezegenin ısı hapseden battaniyesi olarak görev yapan tabakayı tükettiler. En sonunda Mars o kadar soğuk hale geldi ki gelişmiş yaşam formları meydana gelemedi.

Mars yüzey sıcaklığı, tolere edilebilir olan 10 ila 20 santigrat dereceden -57 dereceye kadar düştüğünde mikroplar gezegenin derinlerine kaçmaya başladı. Öyle ki mikroplar, yüz milyonlarca yıl içinde gezegen yüzeyinin 1 kilometre altına kadar inmişti.

Bilim insanlarının yeni teorisi şu anda kanıtsız durumda. NASA’nın Curiosity uzay aracı, daha önce Mars’ta mikropların halen var olduğunun kanıtı olabilecek izlere rastlamıştı. Bununla birlikte Mars atmosferinde uydular tarafından metan gazına dair izler de bulunmuştu. Teorinin kanıtlanması içinse bu eski mikroplardan herhangi birinin hayatta kalıp kalmadığının öğrenilmesi gerekiyor.

Bilim insanlarına göre antik mikropların fosillerinin ya da yaşayan örnekleri, Mars’ın düşük-orta enlemlerdeki ovalarda bulunabilir.