Mars'ın kuru ve çok katmanlı yüzeyi gözler önüne serildi
Mars'ın yeraltı yapısına ilişkin radar sistemiyle arazide yapılan araştırma, havzanın kuru ve çok katmanlı sığ bir alt yüzeye sahip olduğunu gösterdi.
Nature dergisinde Pazartesi günü yayınlanan sonuçlar, Çin'in Tianwen-1 misyonu çerçevesinde Mars gezgini Zhurong tarafından yürütülen Utopia Havzası'nın güney marjinal bölgesindeki yeraltı yapısına ilişkin yapılan zemine nüfuz eden radar araştırmasına dayanıyor.
En son yer tabanlı tespit 45 yıl önce yapılmıştı
Zhurong'un indiği havzanın eski bir okyanusa ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ancak, 45 yıl önce NASA'nın Viking-2 misyonu tarafından sağlanan bilgiden bu yana hiçbir yer tabanlı tespit sonucu rapor edilmedi.
Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma grubu, Mars yüzeyinin yaklaşık 80 metre altına kadar tarama yaparak, Zhurong'un 113 Mars günü boyunca kabaca 1.171 metre yolu kat ederken topladığı verilerini kullanarak ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü bir yüzey altı görüntü profili oluşturdu.
Araştırmacılar, radar tespit derinliği aralığında suyun sıvı halde varlığına dair doğrudan bir kanıt bulamadı. Araştırmaya göre, bir termal simülasyon, Mars'ta 100 metre derinliğindeki toprağın suyun sıvı halini, sülfat veya karbonatlı tuzlu suyu dengeli şekilde içeremeyeceğini, ancak tuzlu buzun varlığının göz ardı edilemeyeceğini öne sürdü.
Araştırma, Zhurong'un indiği yerdeki yüzeyin çok katmanlı olduğunu gösterdi. 10 metreden daha kalın olmayan birinci tabaka, Mars regoliti olarak nitelendiriliyor.
Mars'taki çevresel ve iklim değişikliklerini daha iyi anlayabiliriz
10 metreden 30 metreye kadar uzanan ikinci tabakanın, muhtemelen son 1,6 milyar yılda şekil aldığı ve klast boyutlarının derinlikle arttığı kayalık blokları içerdiği görülüyor.
Araştırmaya göre, 30 ila 80 metre derinlik aralığındaki üçüncü katman ise 3,5 ila 3,2 milyar yıl önce meydana gelen daha eski, muhtemelen daha önemli bir jeolojik olayı temsil eden daha büyük kayalık bloklardan oluşuyor.
Araştırma, jeolojik evrimin ve Mars'taki çevresel değişikliklerin ve iklim değişikliklerinin daha yakından anlaşılması için önemli ipuçları sunuyor.
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