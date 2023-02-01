Mars'ta hayat olup olmadığını ortaya çıkaracak örnekler

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:37

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:37

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen ve yaklaşık bir yıldır Kızıl Gezegen'de araştırmalar yapan Perseverance, önemli bir dönüm noktasını tamamladı.

NASA tarafından yapılan açıklamalarda, Mars kaşifinin içinde örneklerin bulunduğu 10 numune tüpünü başarılı bir şekilde doldurduğu duyuruldu. Bu örnekler, 2030'lu yıllarda Dünya'ya geri getirilecek ve bilim insanları tarafından incelemeye alınacak.

Perseverance tarafından toplanan örnekler çeşitli kaya parçalarından ibaret.

Bilim insanları, tüpler Dünya'ya geldiğinde magmatik ve tortul kayaçlar incelemiş olacaklar. Ancak buradaki esas mesele, kaya örneklerinin Mars'taki "Jezero" isimli kraterden toplanmış olması. Yapılacak incelemeler sonucunda Mars'ın bundan uzun yıllar önce suya sahip olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak.

TOPLANAN HER NUMUNENİN ÖZEL BİR İSİMLENDİRMESİ VAR

NASA, Perseverance tarafından doldurulan tüm deney tüplerine özel isimler verdi. Bu bağlamda; tüpler arasında "Mageik", "Montdenier", "Atsah" ve "Skyland" gibi isimler verildiğini görüyoruz. Bununla birlikte, görev sırasında kat edilen yolun bir krokisi de paylaşıldı. Yukarıdaki fotoğraf, o krokiyi gösteriyor.

Perseverance Dünya'da üretildi ve Dünya'da üretilen malzemelerle Mars'a gönderildi. Bunun bilincinde olan NASA, Mars'a fazladan beş adet "tanık tüpü" gönderdi. Bu tanık tüpleri, tıpkı orijinal numune tüpleri gibiler ancak önemli bir farkları var. Tanık tüpleri, Mars kaşifine Dünya'dan bulaşmış malzemeler ve Perseverance'ın inişi sırasında ortaya çıkabilecek gaz ve diğer kimyasallarla "kirletildi".

Webtekno'nun haberine göre numune toplama sırasında tıpkı toplama tüpleri gibi ortamda bekletilen tanık tüpleri, Dünya'ya döndüklerinde incelenecek ve üzerindeki maddeler tespit edilecek. Uzmanlar, gerçek tüplerde de benzer maddeler bulması durumunda, numune tüpünün kirlenmiş olduğunu kabul edecekler.

Perseverance, numune tüplerini Mars yüzeyine bıraktı ve Kızıl Gezegen'deki yolculuğuna devam edecek. NASA ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise "Mars Sample Return" isimli yeni bir Mars misyonunda ortaklaşa çalışacak ve numune tüplerini yeniden Dünya'ya getirmek için çaba sarf edecek.

Bu görevdeki en kolay şey, numunelerin bulunduğu yer olacak. Haberimizin önceki bölümlerinde, numunelerin toplandığı yerlere ait krokinin paylaşıldığını ifade etmiştik.

Eğer her şey yolunda giderse, 2027 yılında Mars'a fırlatılacak yörünge aracına, 2028 yılında da Mars'a inen uzay aracına şahitlik edeceğiz. Mars'ta gezinti yapıp numuneleri toplayacak bu aracın, 2033'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte neler yaşanacağını kestirmek pek de mümkün değil.