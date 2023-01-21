Fransa Kupası'nda gülen taraf Cengiz Ünder'li Marsilya oldu

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Kupası son 32 turunda konuk ettiği Türk futbolcu Doğan Alemdar'ın takımı Rennes'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:01
Fransa Kupası'nda gülen taraf Cengiz Ünder'li Marsilya oldu
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Fransa Kupası son 32 turunda Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, sahasında Doğan Alemdar'ın takımı Rennes'i konuk etti.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Doğan Alemdar (solda)

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHNE ALDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Guendouzi kaydetti. Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 90 dakika sahada kalırken Rennes'de kaleyi koruyan Doğan Alemdar maçın tamamında süre aldı.

Bu sonuçla Marsilya, tüm kulvarlarda üst üste 8. galibiyetini alırken Fransa Kupası'nda son 16'ya adını yazdırmayı başardı.


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