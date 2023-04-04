Mart ayında en çok tercih edilen işletim sistemleri belli oldu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:53

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:53

StatCounter’ın en son işletim sistemi aylık verileri yayınlandı. Mart 2023 raporu, Windows 11'in sürekli ve durdurulamaz bir şekilde büyümekte olduğunu gösteriyor. Microsoft'un en yeni işletim sistemi, artık her beş Windows PC'den birinde yer alarak neredeyse yüzde 21'lik bir paya ulaştı.

İŞLETİM SİSTEMLERİNDE WINDOWS 10 HALEN EN YÜKSEK

Chip'te yer alan haberde Windows 11, Mart 2023'te 1,81 puan kazandı ve yüzde 19,13'ten yüzde 20,94'e yükseldi. Microsoft'un Windows 7 ve 8.1'i sonlandırdığı Şubat 2023'teki kadar şiddetli olmasa da Windows 10 tarafında da kayda değer bir yükseliş görülüyor. Windows ekosisteminin şu andaki lider, bir önceki aya göre 0,17 puan artışla yüzde 73,48’e ulaştı.

Beklenildiği gibi, Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programının (ESU) sona erdiğini duyurmasının ardından kullanıcılar Windows 7 ve 8.1'den çok daha hızlı bir şekilde ayrılmaya başladı. Windows 7 düşüşüne devam ederek 1,62 puan kaybetti ve yüzde 3,72'ye geriledi. Windows 8.1 ise şu anda Şubat 2023'e göre 0,3 puanlık bir düşüşle yüzde 0,84'lük küçük bir oranı elinde tutuyor.

Statcounter'a göre Mart ayında en çok kullanılan Windows sürümleri

Windows 10 - yüzde 73,48

Windows 11 - yüzde 29,94

Windows 7 - yüzde 3,72

Windows 8.1 - yüzde 0,84

Windows 8 - yüzde 0,51

Diğer işletim sistemleri (mobil OS'ler de dahil olmak üzere) ile beraber bakıldığında, Windows en popüler ikinci işletim sistemi olmayı sürdürüyor ve önünde sadece Android bulunuyor. Microsoft'un masaüstü işletim sistemi, yüzde 28,29 pazar payı (+0,56 puan) ile Android ve iOS arasında yer alıyor.

Statcounter'a göre Mart ayında en çok kullanılan işletim sistemleri

Android - yüzde 41,56 (-2,32)

Windows - yüzde 28,89 (+0,56)

iOS - yüzde 17,29 (+0,16)

macOS - yüzde 7 (+0,33)

Diğer İşletim Sistemleri - yüzde 3,05 (+0,62)