Steam, en çok tercih edilen işletim sistemlerini açıkladı

02 Aralık 2022 Cuma, 11:08

Steam bünyesindeki zamlara ve indirimlere ek olarak yeni yayınladığı sonuçlarla gündeme geliyor. Kasım ayında gerçekleştirdiği bir ankette oyunseverlerin tercihlerini ortaya çıkarttı. Yayınlanan sonuçlara göre oyuncular en çok Windows 10'u tercih ediyor. Oyun tarafında sunduğu ve desteklediği oyun sayısının çok daha yüksek olması kullanıcıları Windows işletim sistemine yönlendiriyor.

DAHA YENİ OLMASINA RAĞMEN WINDOWS 11 TERCİH EDİLMİYOR

Verilere göre ikinci sırada yer alan Windows 11, daha yeni olmasına rağmen kullanıcıların tercih etmekten kaçındığı bir sürüm olmuş durumda.

Bunun nedeni ise yayınlandığı günden beri sorunlar ve hatalar olması. Windows 10, ekim ayına kıyasla yüzde 3,31 oranında bir düşüş yaşamasına rağmen yüzde 65,60’lık pazar payıyla zirvede kalıyor.

Windows 11 özelinde önceki aya göre bir artış yine de var. Kasım ayında yüzde 4.61'lik bir artışla yüzde 27.98 kullanıma kadar yükseldi.

Listenin üçüncü sırasında Windows 7 ve dördüncü sırasında Windows 8.1 yer alıyor.