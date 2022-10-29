Alman otomobil devinin üçüncü çeyrek kârı düştü
Alman otomobil devi Volkswagen cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'da üretimin askıya alınması ve premium spor otomobil markası Porsche'nin borsaya kote edilmesinin ardından üçüncü çeyrek kârının düştüğünü bildirdi.
Otomobil üreticisi Temmuz-Eylül döneminde 2,13 milyar Euro (2,12 milyar $) net kâr elde ederken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26'dan fazla düşüş gösterdi.
Volkswagen'den yapılan açıklamada, sonuçların "grubun Rusya'da askıya alınan faaliyetlerinden kaynaklanan yeniden değerleme etkileri ve Porsche halka arzı ile ilgili maliyetlerle ilgili yaklaşık 1,6 milyar avroluk bir defaya mahsus maliyetler nedeniyle ağırlaştığı" belirtildi.
Rakipleri Mercedes-Benz ve BMW de dahil olmak üzere diğer Alman otomobil üreticileriyle birlikte Volkswagen, Ukrayna'nın işgalinden kısa bir süre sonra Rusya'ya ihracatı durdurdu ve yerel üretim tesislerini kapattı.
PORSCHE FRANKFURT BORSASINDA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz ay lüks spor otomobil üreticisi Porsche, Avrupa'nın son yıllardaki en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirerek Frankfurt borsasında işlem görmeye başladı. Volkswagen'in halka arzdan elde ettiği nakdin bir kısmını elektrikli araçlara geçişte kullanması bekleniyor.
Ancak Volkswagen'in üçüncü çeyrek gelirleri güçlü bir artışla 70,7 milyar Euro'ya yükseldi.
Grup, çoğu alanda 2022 için görünümünü teyit etti. Satış gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde sekiz ila 13 daha yüksek olmasını bekliyor.
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