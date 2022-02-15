Mersin'de ilk kez bulundu, bilim camiasına tanıtıldı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyeleri, Mersin'de bir ciğerotu türünü keşfederek bilim camiasına tanıttı.
ADÜ'nün Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özenoğlu ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı Türkiye'de bir ciğerotu türünü keşfedip, bilim camiasına tanıttı.
Mersin’den topladıkları ciğerotu türüne, Anadolu Çatalcığı (Riccia Anatolica Özenoğlu ve Kırmacı) ismini veren öğretim üyelerinin çalışmasıyla ilk kez Türk bilim insanları, bir ciğerotu türünü isimlendirmiş oldu.
SAYISI 4’E YÜKSELDİ
Anadolu Çatalcığı ile Türkiye'de bilinen Endemik Ciğerotu sayısı 4’e yükseldi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimizi yaptıkları çalışma dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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