Meta, deprem felaketi için yardımlarını duyurdu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:31

Türkiye 6 Şubat'tan beri kabusu yaşıyor. 60 binin üzerinde yaralının açıklandığı deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 bini geçti. Sürekli artan kayıplara ek olarak teknoloji devi Facebook'un çatı şirketi Meta deprem için yardım yaptığını duyurdu.

META YAPTIĞI DESTEKLERİ AÇIKLADI

Teknoloji şirketleri yaşanan deprem felaketi için pek çok yardımda bulundu. Amazon lojistik tarafında yardımlarını sunarken, Huawei iletişim sorununu çözmek için adımlar attı. Meta da bu bağlamda Kızılay ve AKUT ile "05493014706" numarası üzerinden bilgi yardım hattı kullanıma sunuldu.

Meta bunun yanında Ahbap, AKUT ve Kızılay için 550 bin dolarlık nakit ve reklam kredisi yardımı yapacağını duyurdu.