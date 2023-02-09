Meta, deprem felaketi için yardımlarını duyurdu
Meta, Kahramanmaraş merkezli en az 10 ilde hissedilen ve büyük hasara sebep olan deprem için yaptığı yardımları açıkladı.
Türkiye 6 Şubat'tan beri kabusu yaşıyor. 60 binin üzerinde yaralının açıklandığı deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 bini geçti. Sürekli artan kayıplara ek olarak teknoloji devi Facebook'un çatı şirketi Meta deprem için yardım yaptığını duyurdu.
META YAPTIĞI DESTEKLERİ AÇIKLADI
Teknoloji şirketleri yaşanan deprem felaketi için pek çok yardımda bulundu. Amazon lojistik tarafında yardımlarını sunarken, Huawei iletişim sorununu çözmek için adımlar attı. Meta da bu bağlamda Kızılay ve AKUT ile "05493014706" numarası üzerinden bilgi yardım hattı kullanıma sunuldu.
Meta bunun yanında Ahbap, AKUT ve Kızılay için 550 bin dolarlık nakit ve reklam kredisi yardımı yapacağını duyurdu.
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