Meta AI altyapısı rekor kullanıcıya ulaşmayı başardı
Meta'nın üretken yapay zeka temelli altyapısı aylık 500 milyon kullanıcıyı geride bıraktı.
Üretken yapay zeka tarafında çalışmalarını sürdüren Meta, yeni bir veri açıkladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklanan Meta AI aylık kullanıcısı 500 milyon kullanıcıya ulaştı.
Yapay zeka asistanı Meta AI'ın 500 milyon kullanıcıya ulaşması 2024 yılı hedeflerini de gösterdi. Zuckerberg, 2024 yılının sonuna kadar en çok kullanılan yapay zeka asistanının Meta AI olmasını hedefliyor.
META YAPAY ZEKA HEDEFLERİNİ YÜKSELTİYOR
Meta tarafından geçen yıl tanıtılan Meta AI, ChatGPT ile rekabet içinde. ChatGPT'nin üstlendiği liderliği bitirmek isteyen Zuckerberg, burada Meta AI'nın gelişiminin önemli olduğunu düşünüyor.
Facebook'da ve Instagram'da yapay zeka destekli arama yapmaya olanak sağlayan Meta AI, bu sayede uygulamalarda geçirilen süreyi de artırdı. Söylenene göre yüzde 5 ila 8 oranında artış yaşandı.
Meta AI, kısa bir süre önce de Brezilya, Bolivya, Guatemala, Paraguay, Filipinler ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulmuştu. Yakında da Cezayir, Mısır, Endonezya, Irak, Ürdün, Libya, Malezya, Fas, Suudi Arabistan, Sudan, Tayland, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Yemen‘de piyasaya sürülecek.
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