Netflix, Meta Quest uygulamasını sonlandırıyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:21

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:21

Bu haberler ise bazı Meta Quest kullanıcılarının Quest mağazasından Netflix hakkında bir bildirim aldıklarını bildirmesiyle ortaya çıktı. Bu bildirimdeyse Netflix’in Quest uygulamasının 15 Temmuz’da artık kullanılmayacağı yazıyor. Öte yandan kullanıcılar istelerse tarayıcı üzerinden uygulamaya ulaşabilecek.

NETFLIX'İN META QUEST UYGULAMASI ARTIK OLMAYACAK

Netflix'in bu kararı, Apple'ın Vision Pro cihazı için özel bir uygulama geliştirmeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Popüler içerik izleme platformu, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik başlıkları tarafında 'özel bir uygulama' ile yer almak istemiyor gibi görünüyor.

Hatırlatmak gerekirse Netflix, Meta Quest için uygulamasını 2015 yılının aralık ayında sunmuştu. O günden bu yana kullanılan uygulama, 480p çözünürlüğü destekliyordu. Kullanıcılar tarafında da bu çözünürlüğün artması bekleniyordu ancak direkt uygulamanın desteği çekildi.