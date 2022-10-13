Meta, akıllı gözlük sektörünü domine etmek istiyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:37

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi çok popüler uygulamaların çatı şirketi olan Meta, akıllı gözlük sektörünü domine etmek için kolları sıvadı. Ray-Ban ile yeni bir akıllı gözlük geliştirmeye başlayan Meta, giyilebilir teknolojilerin önemli parçalarından biri olan 'akıllı gözlük' tarafı için adımlarını sıklaştırmaya başladı.

META İLE RAY-BAN YENİ BİR AKILLI GÖZLÜK GELİŞTİRECEK

VR ve AR teknolojileri haberlerini aktaran UploudVR'a göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg yeni geliştirilen gözlük için, ''gerçek AR gözlüklerinden'' ayrı bir cihaz olduğunu vurguladı. Zuckerberg'ün aktardığına göre bu gözlükler kullanıcıların bulundukları ortama sanal nesneler yerleştirmesine olanak sağlayacak.

Akıllı gözlüklerde bir ekran olacak ancak farklı bir fonksiyonu olacak.

İlk gözlük yukarıdaki gibi görünüyordu

Meta ve Ray-Ban daha önce bir araya gelmiş ve farklı tasarımlarda ürünler için çalışmalara başlamışlardı. İlk gözlükten farklı olarak bu cihazda daha 'gerçekçi bir deneyim' sunulması hedefleniyor. İki şirket arasındaki iş birliğinin meyvesi olan akıllı gözlük Stories olarak adlandırılmıştı.

Hatırlatmak gerekirse Stories gözlük sahipleri cihazlarını telefonlarına bağladıkları takdirde hem sesli aramalar yapmak mümkün oluyor hem de sesli mesaj göndermek. Aynı zamanda bu cihazla gelen sesli mesajlar da dinlenebiliyor.