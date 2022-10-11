Rusya, Meta'yı 'terörist' listesine aldı
Rusya, ABD merkezli sosyal medya devi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi.
Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), bünyesinde Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dev sosyal medya platformlarını barındıran Meta'yı "terörist" listesine aldı.
Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ABD merkezli sosyal medya şirketi, Rus düşmanlığı yapmakla suçlanmıştı.
META'NIN TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Öte yandan, Meta, Mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmuştu. Meta'nın temyiz başvurusu ise Haziran ayında reddedilmişti. Meta'nın avukatı, şirketin aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu savunmuştu.
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