Meta, Facebook kullanıcılarını uyardı: 1 milyon kişi tehlikede...

08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:12

Sosyal medya devi Meta, Facebook kullanıcılarını uyarıyor. Şirket, Facebook hesabıyla giriş yapılmış 400 mobil uygulamanın dolandırıcılıkta bulunduğunu tespit etti.

Şirket hem Android hem de iOS kullanıcıları için bazı öneriler paylaştı. Bir milyona yakın kullanıcının söz konusu uygulamaları indirdiği düşünülüyor.

FACEBOOK HESABIYLA BU UYGULAMALARA GİRİŞ YAPANLAR YANDI

ShiftDelete'in haberine göre; çatı şirket Meta’nın paylaştığı yeni blog yazısında, Android ve iOS kullanıcılarını etkileyen bir açık ele alındı.

Facebook hesabıyla giriş yapılmış 400 uygulamanın tehlikeli olduğunu belirleyen Meta araştırmacıları, kullanıcıların kimlik bilgilerinin kopyalanmış olabileceğini söyledi.

EN BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI FOTOĞRAF DÜZENLEME UYGULAMALARINDA

Meta tarafından tespit edilen uygulamaların, fotoğraf düzenlemeden oyuna kadar çok çeşitli kategorilere yayıldığı görülüyor.

Meta’nın Güvenlik Yöneticisi David Agranovich ve Kötü Amaçlı Yazılım Mühendisi Ryan Victory’nin açıklamasına göre, en büyük güvenlik açığı yüzde 42 ile fotoğraf düzenleme uygulamalarında yaşandı.

Facebook hesaplarıyla giriş yapılmış dolandırıcılık uygulamalarının Google Play Store ve App Store’a yayılmış olduğunu söylemek mümkün. Ancak uygulamaların 355’i Android 45’i ise iOS’ta olduğunu göz önünde bulundurursak, Google’ın güvenlik kısmında daha fazla açık barındırdığını görüyoruz.

Rapora göre kötü amaçlı yazılımlar; fotoğraf düzenleyicileri, oyunlar, VPN, lifestyle, işletme programları ve telefon araçları şeklinde sıralandı. Daha spesifik olarak ise sağlık takibi, VPN, iş, reklam yönetimi ve el feneri uygulamaları boy gösterdi.

Meta araştırmacıları bazı güvenlik önerileri de paylaştı. Blog yazısına göre, uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ilk nokta “uygulamanın söylediği şeyi yapıp yapmadığını” kontrol etmek. Yani tüm yeteneğini gizliyor ve bilgilerinize erişim izni istiyorsa uygulamayı silmeli ve Play Store/App Store’a şikayet etmelisiniz.