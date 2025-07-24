Meta, bazı Instagram kullanıcıları için yeni güvenlik özellikleri ekliyor

Genç Instagram hesabı sahipleri, yeni sohbetlerin en üstünde hesabın kaydedildiği ay ve yıl ile birlikte görünecek şekilde güvenlik ipuçlarını görüntüleme ve diğer hesapları engelleme konusunda yeni seçeneklere kavuşacak.

Meta bunun yanı sıra Instagram'daki özel mesajlarında hesapları doğrudan engelleme ve bildirme seçeneğini de ekliyor. Şirket, kullanıcılarını kurallarını ihlal eden hesapları engellemeye ve bildirmeye her zaman teşvik ediyor ancak şimdi bu iki işlemi tek bir düğmede birleştirerek süreci kolaylaştırıyor.

Meta ayrıca, koruma özelliklerinin bir kısmını genç hesaplarından, çoğunlukla çocukların yer aldığı yetişkinler tarafından yönetilen hesaplara taşıyor. Bunlar arasında, çocuklarının fotoğraf ve videolarını sık sık paylaşan yetişkin hesapları ve yetişkinler tarafından yönetilen, gençleri veya 13 yaşın altındaki çocukları temsil eden hesaplar da bulunuyor.

Meta, genç hesaplar için bazı koruma önlemlerini genişleterek; örneğin, en katı mesaj ayarlarını otomatik olarak belirliyor ve saldırgan yorumları filtreleyen "Gizli Kelimeler" özelliğini ekliyor.

Bu tür hesaplar, önümüzdeki aylarda güvenlik güncellemeleri ve hesap gizlilik ayarlarını konusunda bildirimler alacak. Ayrıca, bu hesapların, genellikle diğer gençler tarafından engellenen şüpheli kullanıcıların aramalarında ve önerilerinde görünme olasılığı da düşecek.