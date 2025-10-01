Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta, çip üreticisi bir şirketi satın almayı planlıyor

Meta, ABD merkezli çip üreticisi Rivos adlı şirketi satın alıyor.

Meta farklı şirketleri satın alma adımlarını artırıyor. Yeni ortaya çıkan haberlere göre şirket çip üreticisi Rivos'u satın alıyor. ABD merkezli Rivos, Arm, Intel ve AMD tarafından tasarlanan çip mimarilerine alternatif olarak RISC-V mimarisine dayalı çipler tasarlıyor. Meta da bir süredir şirketin en büyük müşterisiydi ve satın alma işlemi de bu ilişkilerin ilerlemesi sonrası oldu.

Rivos, Meta için yapay zeka odaklı çipler ya da işlemciler geliştirecek gibi duruyor.

Meta, Nvidia'nın yapay zeka odaklı çiplerine yüksek miktarda harcama yapıyor. Şirketin, Rivos'u satın alma niyetini ilk olarak Bloomberg duyurdu.

