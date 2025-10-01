Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın M5 işlemcili iPad Pro'su sızdırıldı

Apple'ın M5 işlemcili iPad Pro'su sızdırıldı

1.10.2025 11:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın M5 işlemcili iPad Pro'su sızdırıldı

Apple'ın M5 işlemcili iPad Pro modeli tanıtılmadan önce sızdırıldı.

Apple'ın tanıtması beklenen M5 işlemcili iPad Pro modeli kısa bir süre önce Rus YouTube kanalı Wylascom'da görüntülendi. Cihaz, önceki nesle göre tasarımsal olarak büyük bir farka sahip değil. Öte yandan M5 işlemciye ek olarak 12 GB RAM ile cihazın performansı daha da artıyor.

Geekbench 6 testi yapılan eski nesil iPad ve M5 işlemcili olan versiyon için de sonuçlar videoda gösteriliyor. Sonuca göre yeni iPad çok çekirdek özelinde yüzde 12'lik bir artışa sahip. Bu da cihazı çok daha hızlı hale getiriyor. 

Apple'ın yeni iPad Pro'yu ekim ayında tanıtması bekleniyor.

İlgili Konular: #apple #iPad Pro #M5 iPad Pro

İlgili Haberler

Electronic Arts, 55 milyar dolara satıldı
Electronic Arts, 55 milyar dolara satıldı Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık bir anlaşmayla satılıyor.
Köpeğiniz sizi görünce neden heyecanlanıyor?
Köpeğiniz sizi görünce neden heyecanlanıyor? Köpekler ve insanları arasında gerçekleşen bu neşeli kavuşmalar, gücünü hafızadan, kokudan ve güçlü bağlardan alıyor.
DeepSeek maliyetleri düşüren yapay zeka modelini duyurdu
DeepSeek maliyetleri düşüren yapay zeka modelini duyurdu Yapay zeka tarafında rekabetin kızıştığı dönemde DeepSeek maliyetleri yarı yarıya düşürdüğünü iddia ettiği bir yapay zeka modeli duyurdu.