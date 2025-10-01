Apple'ın M5 işlemcili iPad Pro'su sızdırıldı

Apple'ın tanıtması beklenen M5 işlemcili iPad Pro modeli kısa bir süre önce Rus YouTube kanalı Wylascom'da görüntülendi. Cihaz, önceki nesle göre tasarımsal olarak büyük bir farka sahip değil. Öte yandan M5 işlemciye ek olarak 12 GB RAM ile cihazın performansı daha da artıyor.

Geekbench 6 testi yapılan eski nesil iPad ve M5 işlemcili olan versiyon için de sonuçlar videoda gösteriliyor. Sonuca göre yeni iPad çok çekirdek özelinde yüzde 12'lik bir artışa sahip. Bu da cihazı çok daha hızlı hale getiriyor.

Apple'ın yeni iPad Pro'yu ekim ayında tanıtması bekleniyor.