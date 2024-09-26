Meta Connect 2024'te hangi cihazlar tanıtıldı?

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:35

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:35

Meta, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka odaklı çalışmalarını sürdürürken, gerçekleştirilen Meta Connect 2024 etkinliği bunu destekler nitelikte sunumlara ev sahipliği yaptı. Meta Quest 3S'yi gösteren Meta, Meta Quest 3 ile performans tarafına değinirken, Llama 101 ve çok daha fazlası etkinlikte karşılaştıklarımız arasında yer aldı.

META CONNECT 2024'TE NELER TANITILDI?

Meta, Orion AR gözlüklerini bu etkinlikte tanıttı. Dışarıdan standart bir gözlük gibi duran Orion AR, Apple Vision Pro'nun yaptığı her şeyi yapabilecek ve buna rağmen direkt gözlük formunda görünecek. Meta, gözlükler için resmi bir çıkış tarihi sunmadı. Söylenene göre gözlük yakın gelecekte piyasaya sürülecek.

Meta Quest 3S de bu etkinlikte gösterildi. Giriş seviyesi bir model olan Quest 3S, daha düşük çözünürlük ve kısıtlı depolama seçeneği ile sunuldu. Fresnel lensleri içeren bu modele, 1.832 x 1.920 çözünürlük eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 128 GB karşımıza çıkıyor.

Meta'nın aktardığına göre cihazın şarjı 2,5 saat boyunca dayanabiliyor. Nisan 2025'e kadar Quest 2S satın alanlar VR oyunu olan Batman: Arkham Shadow'a da sahip olacak. Cihaz ön siparişe açıldı ve 15 Ekim'de kullanıcılarına ulaştırılacak.

Meta Ray-Ban ortaklaşa çıkarttıkları gözlüklere yeni yapay zeka özelliklerinin ekleniyor. Akıllı gözlükte yapay zeka asistanı da yer alacak. Asistan, gördüğünüz nesnelere hatırlatıcılar ayarlamaya imkan sağlayacak. Şirketin aktardığına göre bu gözlükler artık anlık çeviriler tarafında çok daha isabetli olacak. 2024 yılının sonuna kadar canlı çevirilere İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca gibi diller dahil olacak.

Yapay zeka güncellemelerini aktaran şirket, artık sesli sohbetleri de destekleyeceklerini aktardı. Judi Dench, Awkwafina, Keegan Michael Key ve Kristen Bell gibi ünlü isimlerin seslerini sohbet robotlarına ekleyen Meta, kullanıcıların etkileşimlerini artırmak istiyor.