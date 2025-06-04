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Meta, Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması imzaladı

Meta, Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması imzaladı

4.06.2025 06:28:00
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Meta, Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması imzaladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi ABD'li teknoloji şirketi Meta, yapay zeka alanında artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptığını duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin Constellation Energy ile temiz enerji projesinde işbirliği yaptığı bildirildi.

Meta'nın Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptığı belirtilen açıklamada, 2027'de başlayacak anlaşmayla 1121 megavatlık emisyonsuz nükleer enerji sağlayan Illinois'deki Clinton Temiz Enerji Merkezi'nin uzun vadeli işletmesinin güvence altına alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, elde edilecek nükleer enerjinin Meta'nın bölgedeki operasyonlarını desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Meta'nın açıklamasında, şirketin nükleer enerjiye yaptığı yatırımların, ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve toplumları geleceğe hazırlayacak yapay zeka inovasyonlarına enerji sağlamak için gereken sağlam altyapıyı oluşturduğu ifade edildi.

İlgili Konular: #facebook #Meta #nükleer enerji

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