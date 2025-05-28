Meta'nın altyapısı Türkiye'ye geliyor

Meta, gençlere yönelik altyapısını genişletiyor. İlk etapta Instagram için devreye alınan altyapı Facebook ve Messenger gibi diğer Meta platformları için kullanıma sunuluyor. Genç Hesaplar altyapısı ise yakında Türkiye'de de kullanıma sunuluyor.

GENÇLERİ İNTERNETİN TEHLİKELERİNDEN KORUMAK İÇİN BİR ADIM

Meta dünyanın en popüler platformlarına sahip, bu yapısıyla milyarlarca kullanıcıya ulaşan şirket, gençlerin ve çocukların sosyal medya platformlarını daha bilinçli kullanması adına yönelik adımlarını sıklaştırıyor.





Gençleri platformdaki tehlikeli içeriklerden korumak adına, kişilerin yaşlarını yapay zeka ile tespit ederek, yaşı küçük tespit edilen kişileri direkt Genç Hesaplara alıyor. Böylelikle gençlerin kimlerle iletişime geçebileceği ya da gördükleri içeriklerin sınırlandırılması sağlanmış oluyor.

Yerleşik korumalara sahip olan bu altyapıda belirlenen özelliklerin değiştirilmesi için ebeveyn izni gerekiyor. Genç Hesaplar 16 yaşın altındakileri kapsıyor. Bu sistem ile 16 yaşın altındaki kişiler ebeveynlerinin izni olmadan canlı yayın açamıyor ya da mesajlar bölümündeki uygunsuz görüntülere konulan korumayı kaldıramıyor.