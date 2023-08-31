Meta düz yüzeyleri sanal klavyeye dönüştürmek istiyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:55

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:55

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan sanal klavye, düz yüzeyleri klavye olarak kullanmaya olanak sağlayacak bir teknolojiye işaret ediyor. Sanal gerçeklik araştırmaları ve çalışmaları için 36 milyar dolardan fazla yatırım yapan Meta, bu kapsamda yeni adımını da göstermiş oldu.

İSTENİLEN YÜZEYİ SANAL KLAVYE YAPABİLECEK

Zuckerberg'ün Instagram hesabı üzerinden demosunu paylaştığı sanal gerçeklik klavyesi, özellikle VR başlık takarken klavye kullanmak isteyenlerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Çünkü artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik başlıkları takılıyken kullanıcı havada bastığı tuşlar ile klavye kullanmaya çalışıyor.

Şirkette tam bunun önüne geçmek istiyor ve daha iyi bir klavye deneyimi sunmak istiyor.

Bu klavyeyle şu anda dakikada 100 kelime yazılabildiği söyleniyor. Şirket CTO'su Androw Bosworth'un da denediği sanal klavye ile aktarılan kadarıyla 119 kelimeye kadar çıkılabiliyor. Ortalama bir kullanıcı klavyede dakikada yaklaşık 40 kelime yazabiliyor, ancak profesyonel olan kişiler 120 kelimeye kadar çıkabiliyor.

Ürün ve daha fazlasının tanıtılmasının beklendiği Meta Connect etkinliğinde VR ve AR tarafındaki yenilikler de aktarılacak. Bir aksilik çıkmazsa etkinlik 27 Eylül'de yapılacak.