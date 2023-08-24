Meta'nın mesajlaşma uygulaması Messenger Lite kapatılıyor

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:03

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:03

Facebook'un Messenger Lite uygulaması, 2016 yılında düşük güçlü Android cihazlar için tasarlanmış ve daha sonra tüm telefonlar için kullanılabilir hale gelmişti. Ancak Meta (Facebook'un yeni adı), Eylül ayında Messenger Lite'ı kaldırma kararı aldı.

Bazı kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında "sohbete devam etmek için Messenger'ı kullan" uyarısıyla karşılaşıyor. Messenger Lite, 18 Eylül'den sonra kullanılamayacak olsa da, sohbet geçmişi Messenger'a aktarılmış olacak.

Uygulama artık Play Store'da yeni kullanıcılar için mevcut değil, ancak halihazırda kullananlar uygulamayı kullanmaya devam edebilirler.

MESSENGER LİTE NEDİR?

Messenger Lite, sade ve temiz bir mesajlaşma deneyimi sunarak düşük kaynaklı cihazlara sahip kullanıcıların tercihi olmuştu. Basit arayüzü ve gereksiz detaylardan arındırılmış yapısıyla iletişimi kolaylaştırıyordu.

Ancak Messenger uygulaması, kullanıcıları diğer Meta ürünlerine yönlendiren ve daha fazla özellik sunan bir deneyim sunuyor. Bu değişiklikle birlikte, hafif uygulama döneminin sona erdiği düşünülüyor.