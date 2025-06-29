Apple, iPhone 17 Pro ile logosunun yerini değiştirebilir

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına az kalmışken yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 17 ile bazı tasarım değişiklikleriyle gündeme gelen Apple, bu sefer de iPhone 17 Pro modeliyle logosunun yerini değiştirmeyi planlıyor. Bu hamle gerçek olursa şirket 6 yılın ardından ilk kez iPhone'larda Apple logosunun yerini değiştirmiş olacak.

Bu her ne kadar iddia olsa da söylenene göre iPhone'ların arka ve orta kısmında yer alan Apple logosu biraz daha aşağıya kayacak. Yeni kamera dizilimi sebebiyle böyle bir tasarımı tercih edeceği söylenen Apple'ın arayüz değişikliği de göze alınırsa arka tarafta yapacağı söylenen logo konumu değişikliği gerçek olabilir.





Bu sızıntıların ana kaynağı ise telefonun kılıflarının üretim bandındayken görüntülenmesi ve Apple logosunun aşağıya doğru kaydırılmış olması. Bu sızıntıların ortaya çıkmasının ardından telefonun yenileneceği söylenen tasarımının nedeninin, yeni modelde yer alacak buhar odası soğutma sisteminden kaynaklanabileceği de söyleniyor.