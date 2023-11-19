Meta sorumlu yapay zeka ekibini dağıttı
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan Meta sorumlu yapay zeka ekibini dağıttı. Çalışanları şirketin yapay zeka çalışmalarındaki diğer ekiplere gönderdi.
ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın, kaynaklarını daha çok üretken yapay zekaya yönlendirdiği ve bu nedenle Sorumlu Yapay Zeka (RAI) ekibini dağıttığı açıklandı. The Information'ın haberine göre, RAI üyelerinin bir kısmı şirketin üretken yapay zeka ürün ekibine geçiş yapacak, diğerleri ise Meta'nın yapay zeka altyapısı üzerinde çalışacak.
Meta'yı temsil eden Jon Carvill, şirketin güvenli ve sorumlu yapay zeka geliştirmeye öncelik verdiğini ve bu yönde yatırım yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Carvill, ekip bölünse de RAI üyelerinin sorumlu yapay zeka gelişimini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
RAI ekibi, 2019'dan beri var olmasına rağmen, bu yılın başlarında Business Insider'ın "bir ekip kabuğu" olarak adlandırdığı bir yeniden yapılanma yaşamıştı. RAI, Meta'nın sosyal platformlarındaki yapay zeka eğitim yaklaşımlarıyla ilgili sorunları tespit etmek, moderasyon sorunlarını önlemek ve çeşitli bilgilerle eğitilmemiş modelleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştu.
Ayrıca Meta sahip olduğu sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a fotoğraf yapay zekasını da ekleyeceğini geçen günlerde duyurmuştu. Bu hamle ile birlikte Meta'nın MidJourney, StableDiffusion gibi üretken fotoğraf yapay zekalarına rakip olma konusunda kararlı olduğu ortaya çıktı.
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