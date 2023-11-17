Facebook ve Instagram'a fotoğraf yapay zekası geliyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:19

Facebook ve Instagram, kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemelerine ve metin açıklamalarını kullanarak "yüksek kaliteli videolar" üretmelerine olanak tanıyacak yapay zeka destekli yeni bir araç ekleneceği açıklandı.

Perşembe günü Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin görüntü oluşturma için temel modeli olan Emu üzerine inşa edilen ve Facebook ve Instagram'a entegre edilen iki yeni özelliği duyurdu.

İlk özellik "Emu Edit" olarak adlandırılıyor ve kullanıcıların "metin girdilerine dayalı olarak görüntüleri hassas bir şekilde değiştirmelerine" olanak tanıyacak. Bu, Adobe, Google ve Canva tarafından kullanılan mevcut yapay zeka araçlarına benziyor ve profesyonel görüntü düzenleme imkanı sunuyor.

Yapay zekayı kullanan kullanıcıların değiştirmek istedikleri görüntü bölümünü manuel olarak seçmeleri gerekmiyor. The Verge'ün haberinde yer alan bilgilere göre, "köpeği pandaya dönüştür" gibi bir komut ile istenilen çalışmayı yapay zeka anlayarak yapabilecek.

"Emu Video" ise Meta'nın üzerinde çalıştığı ikinci araç olarak açıklandı. Meta'nın Zuckerberg'in tanıtımıyla birlikte yayınladığı blog yazısına göre, bu araç metin komutlarından, referans görüntülerden ya da video oluşturabiliyor.