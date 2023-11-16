Yapay zeka uzmanı Mark Minevich duyurdu: 5 meslek tarihe karışıyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:27

Bu yılın başında, dünyanın en gelişmiş insansı robotları Cenevre'deki bir yapay zeka zirvesinde konuştu ve işleri devralmak yerine "insanlarla birlikte çalışmak" istediklerini dile getirdiler.

Ancak ChatGPT, otonom teslimat robotları ve sürücüsüz taksiler derken yapay zekanın yükselişiyle birlikte pek çok meslek grubunun tarihe karışacağı öngörülüyor.

McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan bir rapor, 2030 yılına kadar ABD ekonomisinin şu anki iş hacminin yüzde 30 kadarının yapay zeka destekli uygulamalar tarafından üstlenileceğini öne sürüyor.

Ünlü yapay zeka uzmanı Mark Minevich de bu istatistiğe inanıyor ve robotların yakında 'öngörülebilir fiziksel veya bilgiye dayalı' işleri insanlardan devralacağını belirtiyor.

YARATICILIK, ESNEKLİK, DUYGUSAL ZEKA

Peki, işimizin yapay zeka tarafından çalınmaması için tam olarak ne yapmamız gerekiyor? Minevich, The U.S Sun'a yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Yapay zeka tarafından ikame edilmekten kaçınmak için, insanların yaratıcılık, duygusal zeka, esneklik, stratejik düşünme ve iş geliştirme gibi doğuştan gelen yeteneklerine odaklanması gerekiyor. Fikir üretmeyi, insanlarla ilişki kurmayı ve karmaşık kararlar almayı içeren işler, yapay zekanın taklit etmesi en zor işler olacaktır..."

BEŞ İŞ GRUBU TARİHE KARIŞACAK

Minevich, şöyle devam ediyor:

"Önümüzdeki yıllarda yerini yapay zekaya bırakma riskinin en yüksek olduğuna inandığım işler kasiyerlik, tele-pazarlama, kamyon şoförlüğü, muhasebecilik ve radyoloji..."

Minevich'e göre, süpermarketler ve alışveriş merkezleri tarafından istihdam edilen kasiyerler oldukça 'savunmasız', çünkü Amazon gibi şirketler, "otomatik mağazalara" yatırım yapıyor.

Minevich, yapay zeka tsunamisinin üçüncü kurbanının "kamyon şoförleri" olacağını iddia ediyor, zira otonom araçların yükselişi küresel olarak milyonlarca işi tehdit ediyor.

MUHASEBECİLİK VE RADYOLOJİ

Minevich'e göre, defter tutma ve muhasebecilik gibi roller, algoritmaların üstesinden geleceği tekrarlayan veri görevleri olduğu için yapay zeka tarafından devralınmaya hazırlanan roller arasında.

Öyle ki, radyoloji gibi uzmanlık gerektiren işlerin yerini bile yapay zeka alabilir. Zira derin öğrenme algoritmaları halihazırda insan performansıyla eşleşiyor, hatta insan performansını bile aşabiliyor.