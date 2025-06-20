Meta ve Oakley birlikte çalıştı; yeni akıllı gözlük modelleri tanıtıldı

Meta ve Oakley bir araya gelerek yeni akıllı gözlüklerini geliştirdiler. Gözlüklerin yeni akıllı özellikleri de var. Tasarımı Oakley gözlüklerle neredeyse aynı ancak çerçevelerinin köşelerinde kameralar bulunuyor. Sınırlı sayıda üretilen gözlük, sporculara yönelik bir tasarıma sahip ve 3K 1080p video kaydı yapabiliyor. Kameraya ek olarak gözlükte ses dinleme özelliği de bulunuyor.

YENİ ÖZELLİKLERLE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ BİR AKILLI GÖZLÜK

Gözlükte aynı zamanda yapay zeka desteği de bulunuyor ve IPX4 sertifikasıyla geliyor. Pil ömrü de 8 saat olarak açıklanan gözlük, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 48 saatlik kullanım sunuyor. Gözlük, 20 dakikalık şarj ile yüzde 50'ye kadar doluyor.





Akıllı gözlüğün farklı 5 çerçevesi ve cam kombinasyonları var. Optik cam da taktırılabilen gözlükte kullanılan bazı camlarda renk değiştirme özelliği de bulunuyor.