Meta, yapay zeka şirketi satın aldı

Yapay zeka yatırımlarını günden güne artıran ve farklı şirketleri satın alarak bünyesine katan Meta, bu sefer de PlayAI adlı bir yapay zeka şirketini satın aldı. Resmi olarak Meta çatısı altında yer alan PlayAI, yapay zekayı kullanarak insan sesine benzer sesler üretebiliyor.

Bu şekilde ses tarafında yaptıklarıya ünlenen şirketin satın alınmasını Meta sözcüsü doğruladı. Bloomberg'ün aktardığı habere göre tüm PlayAI ekibi, yakında şirkete katılacak.

Meta, PlayAI'nın doğal sesler yaratma konusundaki çalışmalarından yola çıkarak, kolay ses oluşturma altyapısının farklı çalışmalarda kullanılabileceğini belirtiyor. Öte yandan bu altyapı sayesinde iki şirket yapay zeka karakterleri oluşturmadan, Meta'nın giyilebilir teknolojilerine kadar farklı alanlarda çalışacaklar.