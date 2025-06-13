Meta yapay zekaya yatırım yapmaya devam ediyor! Bu sefer 14 milyar dolar

Meta yapay zeka yarışında bütün tuşlara basıyor. Kendi şirket içinde yaptığı yatırımlara ek olarak farklı şirketlere de yatırım yapan Meta, Scale AI'a 14,3 milyar dolarlık yatırım yaptı. ABD merkezli yapay zeka girişimi olan Scale AI'ın kurucu ortağı Alexandr Wang, Meta ile çalışacak.

Meta, kısa bir süre önce Scale ile stratejik ortaklık ve yatırımı duyurdu. Scale AI'ya yapılan 14,3 milyar dolarlık yatırımla, şirketin piyasa değeri 29 milyar doların üzerine çıkardığı aktarıldı.

Yapay zeka girişimi bağımsız bir şirket olarak kalacak ancak anlaşma gereği Meta'yla ticari ilişkisini önemli ölçüde genişleteceğini duyurdu.

Meta ayrıca girişimde yüzde 49 hisseye sahip olacak.