Meta yeni ekranlı akıllı gözlüğü ve kontrol bilekliğini tanıttı

Meta yeni cihazlarını tanıtmaya devem ediyor. Meta, dahili ekrana sahip ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü Ray-Ban Display'i duyurdu. Ray-Ban Display, kamera, hoparlörler ve bildirimleri, navigasyonu, görüntülü aramaları ve Meta AI yanıtlarını gösteren yarı saydam bir ekrana sahip.

Cihaz, birlikte gelen Meta Neural Band kullanılarak hareketlerle kontrol ediliyor. Gözlük ayrıca müzik çalma, fotoğraf görüntüleme, canlı altyazı ve gerçek zamanlı çeviri özelliklerini de destekliyor olmasıyla öne çıkıyor.

Gözlüğün ekranı 600x600 piksele ve 5.000 nit parlaklığa sahip.

Kas aktivitesinin ürettiği elektrik sinyallerini algılayarak kullanıcıları hareketlerini anlayabilen bileklik ise oldukça hassas çalışıyor. Örneğin kullanıcı parmak ile yazı yazabiliyor ve kontrol edebiliyor.

Akıllı gözlük 30 Eylül 2025'te sınırlı sayıda ABD mağazasında 799 dolara satışa sunulacak. Cihaz daha sonra 2026 yılının başlarında Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'ta da satışa sunulacak.

Etkinlikte ekrana sahip olmayan yeni Ray-Ban Meta Gen 2 modeli de sunuldu. Cihaz önceki nesle göre daha uzun, 8 saat kadar pil ömrü sunuyor. Bu gözlük 12 MP kameraya sahip ve 379 dolardan satışa çıkacak.

Oakley ile birlikte çalışan Meta yeni gözlüğü Meta Vanguard'ı da tanıttı. Ray-Ban Meta Gen 2 benzer özelliklere sahip olsa da farklı olarak yapay zeka özelliklerine sahip olarak geliyor. Bu cihaz da 499 dolara satılacak.