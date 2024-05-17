GTA 6 için çıkış tarihi açıklandı!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:03

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:03

Take-Two tarafından açıklanan tarih yine de beklendiği şekilde günü belirtmiyor ancak oyunun en azından hangi dönemde çıkacağını gösteriyor. Söylendiği kadarıyla bir aksilik çıkmazsa, GTA 6 2025 yılının sonbaharında çıkış yapacak.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

Oyun en son ertelenecek haberleriyle gündeme gelmişti. Bu haberlerin dolaşıma çok girmesinden kaynaklı olarak direkt Take-Two tarafından açıklanan raporda, GTA 6'nın da çıkış tarihi doğrulanmış oldu.

Raporda Zynga'nın Star Wars Hunters oyunu ve Game of Thrones: Legends oyunları da yer alıyor. Burada Grand Theft Auto VI'nın yanında 2025 yılının sonbaharında yazıyor.

Geliştirme tarafında bütün her şey yolunda giderse 2025 yılında muhtemelen net bir tarih de açıklanır.