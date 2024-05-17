GTA 6 için çıkış tarihi açıklandı!

GTA 6'yla ilgili çok haber ortaya çıksa da resmi bir çıkış tarihi elimizde yoktu. Net bir tarih açıklanmasa da 2025 yılının sonbaharında oyun çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:03
GTA 6 için çıkış tarihi açıklandı!
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Take-Two tarafından açıklanan tarih yine de beklendiği şekilde günü belirtmiyor ancak oyunun en azından hangi dönemde çıkacağını gösteriyor. Söylendiği kadarıyla bir aksilik çıkmazsa, GTA 6 2025 yılının sonbaharında çıkış yapacak. 

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

Oyun en son ertelenecek haberleriyle gündeme gelmişti. Bu haberlerin dolaşıma çok girmesinden kaynaklı olarak direkt Take-Two tarafından açıklanan raporda, GTA 6'nın da çıkış tarihi doğrulanmış oldu. 

Raporda Zynga'nın Star Wars Hunters oyunu ve Game of Thrones: Legends oyunları da yer alıyor. Burada Grand Theft Auto VI'nın yanında 2025 yılının sonbaharında yazıyor. 

Geliştirme tarafında bütün her şey yolunda giderse 2025 yılında muhtemelen net bir tarih de açıklanır. 


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