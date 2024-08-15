GTA 6 haritasına yönelik sevindiren gelişme

GTA 6 haritasına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre GTA 6 haritası düzenli olarak genişletilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 07:20
GTA 6 haritasına yönelik sevindiren gelişme
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GTA 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağı açıklanmıştı. Oyunla ilgili bilgiler yavaş yavaş gelse de iddialar resmi açıklamalardan hızlı yayılıyor. Yeni bir iddiaya göreyse oyun piyasaya çıktıktan sonra bile haritası genişletilecek. Oyuna zaman içinde yeni bölgeler ve yeni mekanlar eklenecek.

GTA 6 HARİTASI SÜREKLİ GENİŞLETİLECEK

Rockstar daha önce hem mod geliştiricileri bünyesine eklemiş hem de oyuncuların ürettiği içerikleri oyuna eklebileceğini belirtmişti. Bunun yanı sıra Rockstar, içeriğin genişlemesinde büyük paya sahip olacak. 

Bloomberg'ün aktardığına göre Rocktstar GTA 6'ya düzenli olarak içerikler ekleyecek. 


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