Meta, OpenAI gibi açık kaynaklı yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:44

Yapay zeka tarafında bile binlerce yeni çalışma var. Bunlardan biri olan ve 2017 yılından bu yana kırktan fazla kuruluş yapay genel zeka konusunda aktif çalışmalar yapıyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi en popüler uygulamaların geliştirici şirketi Meta'nın YGZ üzerinde çalıştığı duyuruldu.

YAPAY ZEKA VİZYONU GENİŞLİYOR

Bu YGZ'nin açık kaynaklı olması bekleniyor ve şu anda şirketin yapay zeka araştırma planlarından biri.

FAIR ve GenAI bir araya getiren yeni projeyi Meta CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu. Aynı zamanda uzun vadeli vizyonlarını da açıkladı: