Meta, OpenAI gibi açık kaynaklı yapay zeka üzerinde çalışıyor
Meta, kısaca AGI olan yapay genel zeka üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, bu konudaki uzun vadeli vizyonlarını da açıkladı.
Yapay zeka tarafında bile binlerce yeni çalışma var. Bunlardan biri olan ve 2017 yılından bu yana kırktan fazla kuruluş yapay genel zeka konusunda aktif çalışmalar yapıyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi en popüler uygulamaların geliştirici şirketi Meta'nın YGZ üzerinde çalıştığı duyuruldu.
YAPAY ZEKA VİZYONU GENİŞLİYOR
Bu YGZ'nin açık kaynaklı olması bekleniyor ve şu anda şirketin yapay zeka araştırma planlarından biri.
FAIR ve GenAI bir araya getiren yeni projeyi Meta CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu. Aynı zamanda uzun vadeli vizyonlarını da açıkladı:
Uzun vadeli vizyonumuz, Yapay Genel Zeka oluşturmak, altyapıyı sorumlu şekilde açık kaynak temelde herkese sunmak ve herkesin yararlanabilmesi için yaygın olarak kullanılabilir hale getirmek. Bunu desteklemek için iki büyük yapay zeka araştırma çabamızı (FAIR ve GenAI) bir araya getiriyor. Şu anda yeni nesil büyük dil modelimiz Llama 3’ü eğitiyoruz ve gelecek planlarımızı desteklemek için bu yılın sonuna kadar 350 bin H100s ve diğer GPU’ları da dahil ederseniz toplamda yaklaşık 600 bin H100s eşdeğeri bir sunucu altyapısı oluşturuyoruz. Yakında çok daha fazlası da gelecek.''
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