Meta'nın Ray-Ban'le geliştirdiği gözlüğe yapay zeka dokunuşu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:57

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:57

Ray-Ban ile yapılan iş birliği sonucu yeni akıllı gözlüklerini geliştiren şirket, yapay zeka özelliklerini cihaza getirmeye hazırlanıyor. Yapay zekanın bu gözlüklere gelmesiyle kullanıcılar sorularına akıllı gözlükleriyle cevap bulabilecek.

AKILLI GÖZLÜK YAPAY ZEKA İLE DAHA DA AKILLANACAK

Meta'nın Ray-Ban olan iş birliğinden doğan gözlük için gelecek yeni güncelleme, kullanıcıların yapay zeka ile gerçek zamanlı bilgilere ulaşmasını sağlayacak.











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Mark Zuckerberg (@zuck)'in paylaştığı bir gönderi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan güncelleme, bir video ile nasıl çalışacağını gözler önüne seriyor. Güncellemenin 2024 yılında gelmesi bekleniyor.

Şirket bunun yanı sıra çoklu model yapay zeka üzerinde çalışıyor.